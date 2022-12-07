Смертельное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: выявлены новые пугающие обстоятельства случившегося

В воскресенье, 4 декабря, в 11.45 в деревне Имавере на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП: столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra.
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По предварительным данным, водитель Opel, следовавший в направлении Таллинна, не справился с управлением, попал в боковой занос и свернул на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который ехал в направлении Тарту.