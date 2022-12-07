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Смертельное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: выявлены новые пугающие обстоятельства случившегося

rus.postimees.ee
Смертельное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: выявлены новые пугающие обстоятельства случившегося
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В воскресенье, 4 декабря, в 11.45 в деревне Имавере на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло тяжелое ДТП: столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra.

По предварительным данным, водитель Opel, следовавший в направлении Таллинна, не справился с управлением, попал в боковой занос и свернул на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который ехал в направлении Тарту.

В результате ДТП погибла 28-летняя пассажирка автомобиля Opel. Водитель Opel был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. 65-летний водитель Volkswagen и 65-летняя, 64-летняя и 62-летняя пассажирки также доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

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