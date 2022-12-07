Департамент социального страхования заключил с Tallink Grupp новый договор для временного размещения военных беженцев на пароме. Предложение от предприятия поступило в рамках государственного тендера по поиску мест для временного размещения 2000 военных беженцев.
Государство продолжит временно размещать военных беженцев на паромах
Генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу сказала, что Эстония очень хорошо справляется с задачей по приему беженцев, размещая нуждающихся в помощи в человеческих условиях. «Расселение беженцев на пароме поначалу вызывало противоречивые чувства. Однако жизнь показала, что это решение оправдало себя. Наше сотрудничество с Tallink проходит гладко, на пароме людям обеспечены безопасные условия и имеется хороший доступ к необходимым как детям, так и взрослым услугам», - сказала Марипуу. «Это решение снискало внимание и международной общественности как образцовое. Естественно, корабль не является лучшим местом для долговременного проживания семьи, но как краткосрочный и безопасный вариант предоставления крыши над головой справляется хорошо», - добавила она.
Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене говорит, что экипаж в течение уже 8 месяцев прикладывает все усилия для того, чтобы сбежавшие от ужасов войны граждане Украины чувствовали себя у нас как можно более безопасно и были окружены заботой.
«На протяжении этих месяцев все мы старались сделать необходимые беженцам услуги как можно более доступными, а также предлагать им занятия, которые помогли бы им в том числе психологически пережить эти тяжелые времена. Мы рады, что мы сможем продолжить сотрудничество с нашим хорошим партнером в лице Департамента социального страхования, поскольку продолжаем верить, что в нынешних условиях и по сравнению со многими другими вариантами, паром является лучшим решением для временного размещения», – добавил он.
Департамент социального страхования в рамках тендера искал партнера для заключения договора о временном размещении не менее 2000 военных беженцев.
Новый договор с Tallink будет подписан на шесть месяцев с возможностью помесячного продления максимально на два месяца.
Паром Isabelle стал использоваться в качестве места для размещения беженцев этой весной, 7 апреля. За восемь месяцев на нем временно проживало свыше 5000 военных беженцев из Украины, большую часть из которых составляли женщины и дети. Сейчас на пароме временно проживает около 1500 беженцев, 400 из которых – дети.
С начала войны в местах временного размещения по всей Эстонии проживало в общей сложности почти 23 000 беженцев. На данный момент во временных местах размещений по всей стране остановилось примерно 2500 человек, из который более половины – на пароме Isabelle. На временное расселение военных беженцев с весны было потрачено около 35 миллионов евро.