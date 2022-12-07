Государство продолжит временно размещать военных беженцев на паромах

Генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу сказала, что Эстония очень хорошо справляется с задачей по приему беженцев, размещая нуждающихся в помощи в человеческих условиях. «Расселение беженцев на пароме поначалу вызывало противоречивые чувства. Однако жизнь показала, что это решение оправдало себя. Наше сотрудничество с Tallink проходит гладко, на пароме людям обеспечены безопасные условия и имеется хороший доступ к необходимым как детям, так и взрослым услугам», - сказала Марипуу. «Это решение снискало внимание и международной общественности как образцовое. Естественно, корабль не является лучшим местом для долговременного проживания семьи, но как краткосрочный и безопасный вариант предоставления крыши над головой справляется хорошо», - добавила она.

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене говорит, что экипаж в течение уже 8 месяцев прикладывает все усилия для того, чтобы сбежавшие от ужасов войны граждане Украины чувствовали себя у нас как можно более безопасно и были окружены заботой.