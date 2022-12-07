Больше не секрет: читайте, что запланировал Тянак на будущий сезон

«M-Sport – это команда, где я вырос как гонщик и где я получал достаточнос ерьезные уроки и опыт для того, чтобы стать одним из лучших гонщиков WRC. Я получил титул чемпиона мира, но мне не удалось его защитить и я не буду собой доволен, пока снова его не завоюю», - сообщил Тянак в пресс-сообщении.

«У меня было с Малькольмом (Мальколь Уилсон, владелец M-Sport – ред.) множество дискуссий и мы, безусловно, сохраним те же амбиции и в будущем сезоне. Это будет для нас огромным вызовом, но я знаю, на что способны люди из Довенби Холла (база команды M-Sport), и благодаря их желанию выложиться на всю катушку сможем побороться за титул. Я очень рад, что возвращаюсь в команду Ford и мы в следующем году покажем все, на что способны».