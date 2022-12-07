Военное присутствие США в странах Балтии: грядут важные перемены

Посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных, сообщила дипмиссия в среду.

«Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками. Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание», – говорится в сообщении посольства.