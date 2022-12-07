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Военное присутствие США в странах Балтии: грядут важные перемены

BNS
Военное присутствие США в странах Балтии: грядут важные перемены
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Американские военные.
Американские военные. Фото: JUSTIN LANE

Посольство США в Вильнюсе заявило, что Вашингтон увеличит свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных, сообщила дипмиссия в среду.

«Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками. Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание», –  говорится в сообщении посольства.

С 2019 года батальон США дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе с длительными или короткими перерывами между ротациями.

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