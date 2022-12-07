Находящаяся вблизи шоссе Таллинн-Тарту ветряная мельница Адавере, которая продается уже более семи лет, нашла нового владельца через LVM Kinnisvara, ветряная мельница снова станет заведением общественного питание.
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Кризис не помеха: в старой ветряной мельнице откроют ресторан
Кризис не помеха: в старой ветряной мельнице откроют ресторан
Перед открытием нового места общепита ветряная мельница будет полностью обновлена, сказал руководитель тартуской конторы выступившей посредником в сделке компании LVM Kinnisvara Филип Саксинг. Ресторан, который раньше работал в ветряной мельнице, закрылся во время пандемии.