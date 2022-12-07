Кризис не помеха: в старой ветряной мельнице откроют ресторан

Перед открытием нового места общепита ветряная мельница будет полностью обновлена, сказал руководитель тартуской конторы выступившей посредником в сделке компании LVM Kinnisvara Филип Саксинг. Ресторан, который раньше работал в ветряной мельнице, закрылся во время пандемии.

По словам Саксинга, в течение нескольких лет ветряной мельницей интересовались покупатели из Эстонии, Финляндии, Италии и Нидерландов, и наконец была заключена сделка с эстонцами. «У этого объекта нет рыночной цены, с которой можно начинать переговоры», – сказал он. В то же время, по словам Саксинга, это еще и трофейный объект, который одновременно хотели и боялись.