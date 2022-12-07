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Кризис не помеха: в старой ветряной мельнице откроют ресторан

rus.postimees.ee
Кризис не помеха: в старой ветряной мельнице откроют ресторан
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Ветряная мельница Адавере.
Ветряная мельница Адавере. Фото: KV.EE

Находящаяся вблизи шоссе Таллинн-Тарту ветряная мельница Адавере, которая продается уже более семи лет, нашла нового владельца через LVM Kinnisvara, ветряная мельница снова станет заведением общественного питание.

Перед открытием нового места общепита ветряная мельница будет полностью обновлена, сказал руководитель тартуской конторы выступившей посредником в сделке компании LVM Kinnisvara Филип Саксинг. Ресторан, который раньше работал в ветряной мельнице, закрылся во время пандемии.

По словам Саксинга, в течение нескольких лет ветряной мельницей интересовались покупатели из Эстонии, Финляндии, Италии и Нидерландов, и наконец была заключена сделка с эстонцами. «У этого объекта нет рыночной цены, с которой можно начинать переговоры», – сказал он. В то же время, по словам Саксинга, это еще и трофейный объект, который одновременно хотели и боялись.

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