В Беларуси вводят смертную казнь за «измену государству»

Согласно документу, смертная казнь может быть применена к должностному лицу или военнослужащему, изменившему государству.

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. В этой связи приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК», – указывается в сообщении.

В комментарии пресс-службы Палаты представителей отмечается, что принятие проекта Закона позволит «более действенно реализовывать комплекс мер, направленных на выявление и противодействие экстремистским и террористическим структурам, а также попыткам иностранных спецслужб и организаций вовлечь белорусских граждан в деятельность, направленную на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Смертная казнь за покушение на терроризм

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт.

«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела – до отмены смертной казни – за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 (»акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации«), частью 3 статьи 126 (»акт международного терроризма«), частью 3 статьи 289 (»акт терроризма«) и частью 2 статьи 359 (»акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля«) настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления», – говорится в законе.

Единственная в Европе

Беларусь – единственная страна в Европе, законодательство которой предусматривает смертную казнь в качестве меры наказания. В последние десять лет ее применяли редко – по нескольку раз в год, но местные правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.