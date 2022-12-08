Ермалавичус: ВСУ обязательно найдут творческое решение для прорыва «линии Вагнера»

- Ну, в некотором смысле война в Россию уже пришла. Вспомним как раз о тех ударах, которые были нанесены в Саратовской и Рязанской областях. Если же говорить о Белгородской и Курской областях, то, полагаю, население этих регионов уже раньше стало жертвой той пропаганды, которая приучала этих людей к мысли, что Украина собирается на них напасть. Или даже собирается нанести по России ядерный удар с помощью каких-то полученных от Запада средств и материалов.

Именно в приграничных с Украиной российских регионах эта пропаганда раскручивалась особенно сильно. У людей там действительно возник страх такого рода. Конечно, этот страх помогает консолидации людей вокруг кремлевского режима. Помогает получить поддержку каким-то жестким мерам власти, например, той же самой мобилизации. Кремль использует этот страх себе на пользу.

С другой стороны, строительство таких сооружений очень сильно подчеркивает контраст между ситуацией, в которой начиналась война, и тем, что мы видим сейчас. В начале войны Россия собиралась взять Киев за три дня, а вчера Владимир Путин говорил, что так называемая «специальная военная операция» может идти еще очень долго. Это очень хорошо показывает, как трансформировалась эта война, каких значительных успехов в ней достигла Украина.