New York Times проанализировала возможные последствия ударов по российским авиабазам. По мнению авторов публикации, лидеры стран Запада все меньше опасаются возможной эскалации со стороны России и воспринимают эти удары украинцев как эффективные военные операции. Можно ли сказать, что украинские атаки на территории России не только перестали тревожить Запад, но и стали вызывать у него благосклонную реакцию? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с руководителем исследований Международного центра обороны и безопасности Томасом Ермалавичусом.
Студия Postimees: украинские удары по территории РФ уже не пугают, а воодушевляют Запад?
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что американские власти не помогают Украине создавать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, но и не мешают ее усилиям в этом направлении. Комментарии американских чиновников прозвучали после того, как подверглись атакам аэродромы и другие военные объекты, расположенные в глубине территории России. Действительно ли дело обстоит так, что Украина сама смогла разработать беспилотник, необходимый для таких ударов, как те, что были нанесены в Рязани и Энгельсе?
- Британская разведка сообщает, что Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области. Во вторник белгородский губернатор сообщил о создании в регионе отрядов самообороны. По оценке британской разведки, вероятно, российские власти путем строительства оборонительных сооружений на территории РФ пытаются разжигать патриотические чувства. Действительно ли такие меры — это больше инструмент пропаганды, или российская власть и военные и впрямь теперь считают скорый приход войны на российскую территорию неизбежностью?
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Германия не дала разрешения разместить ее зенитно-ракетные установки Patriot на западе Украины. Германия предложила Польше свои установки американского производства после гибели 15 ноября в польском селе Пшеводув в результате падения ракеты двух человек. Позже Блащак предложил разместить эти установки в западных областях Украины, чтобы они могли прикрыть эту часть страны от российских ракетных ударов. Германия, как стало ясно, ответила отказом. Что помешало Германии выполнить пожелание Польши? Все-таки страх перед «российской эскалацией»?
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