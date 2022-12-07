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Журнал Time объявил Зеленского человеком года

BBC News Русская служба
Журнал Time объявил Зеленского человеком года
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BBC
Фото: BBC News

Журнал Time объявил президента Украины Владимира Зеленского человеком года. «Персона года. Владимир Зеленский и дух Украины», – гласят заголовок и подзаголовок на обложке номера американского журнала Time, пишет Русская служба Би-би-си.

Накануне человеком года Зеленского объявила и британская газета Financial Times, но именно решение американского Time каждый год освещают в новостях и обсуждают во всем мире.

«Владимир Зеленский и дух Украины объявлены Персоной года Time за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительнаа, как и страх, за то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы, за то, что напомнили миру о хрупкости демократии - и мира», – поясняет журнал свое решение.

«В этом году выбор был самым легким на нашей памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то – страхом, но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет», – пишут сотрудники журнала.

«Его решение остаться в Киеве и поднять мир на поддержку Украины после того, как 24 февраля начали падать российские бомбы, оказалось судьбоносным, - продолжают авторы статьи-разъяснения.. – От его первого 40-секундного поста в Инстаграме 25 февраля - в котором он показал, что его кабинет и гражданское общество целы и на месте - до ежедневных видеообращений к парламентам, Всемирному банку, участникам церемонии »Грэмми« и прочим – президент Украины был везде. Его информационный натиск изменил климат геополитики и запустил волну действий, которая накрыла мир».

Журнал Time выбирает «человека года» уже почти сто лет, с 1927 года.

Человеком года (до 1999 года это были «мужчина года» и «женщина года», но эти термины перестали вписываться в рамки гендерного равенства) может быть объявлена «персона, группа лиц, какая-то идея и даже объект, которые в лучшую или даже худшую сторону сильнее всего повлияли на ход событий в истекающем году».

Выбор остается исключительной прерогативой редакторов, а герой не обязательно должен быть положительным, так что нет ничего удивительного в том, что в прошлом «людьми года» становились такие одиозные личности как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и аятолла Хомейни.

Впрочем, попадали в список и такие выдающиеся в положительном смысле этого слова люди как летчик Чарльз Линдберг (в 1927 году он первым удостоился звания «человек года» за то, что в одиночку совершил перелет через Атлантику), и американский президент Франклин Рузвельт, который трижды удостаивался этого звания.

В прошлом году титул «Человека года» по версии Time достался создателю Tesla и SpaceX Илону Маску за его продвижение в области автомобильных и космических технологий.

В предыдущие годы звание получали борющаяся с изменением климата шведская школьница Грета Тунберг, группа людей, «переставших молчать», в которую вошло движение MeToo, Дональд Трамп, Марк Цукерберг и даже Владимир Путин в 2007 году.

BBC
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