Журнал Time объявил Зеленского человеком года

Накануне человеком года Зеленского объявила и британская газета Financial Times, но именно решение американского Time каждый год освещают в новостях и обсуждают во всем мире.

«Владимир Зеленский и дух Украины объявлены Персоной года Time за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительнаа, как и страх, за то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы, за то, что напомнили миру о хрупкости демократии - и мира», – поясняет журнал свое решение.

«В этом году выбор был самым легким на нашей памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то – страхом, но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет», – пишут сотрудники журнала.

«Его решение остаться в Киеве и поднять мир на поддержку Украины после того, как 24 февраля начали падать российские бомбы, оказалось судьбоносным, - продолжают авторы статьи-разъяснения.. – От его первого 40-секундного поста в Инстаграме 25 февраля - в котором он показал, что его кабинет и гражданское общество целы и на месте - до ежедневных видеообращений к парламентам, Всемирному банку, участникам церемонии »Грэмми« и прочим – президент Украины был везде. Его информационный натиск изменил климат геополитики и запустил волну действий, которая накрыла мир».