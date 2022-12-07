Жизнь налаживается: экономист заметил значительное замедление темпа роста цен

По его словам, темпы роста цен в ноябре были вдвое ниже, чем в среднем за предыдущий год.

«Если бы цены росли такими темпами в течение года, годовая инфляция составила бы около 11%. Это очень значительное снижение темпов роста цен, поскольку в ноябре цены выросли на 21,3 процента в годовом исчислении, – отметил Уускюла, по оценке которого, появление рынка универсальной услуги и энергетические субсидии сыграли очень важную роль в сдерживании роста цен – Они сдерживают рост расходов на жилье, на которые пришлась значительная часть большого роста цен. Тем не менее, по сравнению со средним показателем 2020 года, расходы на жилье увеличились почти в два раза».

По словам Уускюла, давление на заработную плату остается высоким, поскольку, несмотря на ежегодный рост заработной платы почти на 9%, покупательная способность с лета 2021 года упала на 12%. «До сих пор осень в Европе и Азии была довольно теплой, что поддерживало низкие цены на энергоносители. Кроме того, замедляется рост мировой экономики, что снижает спрос на различные сырьевые товары, и это оказывает дополнительное ценовое давление», – сказал Уускюла. Цены на нефть в ноябре были в среднем на 5 процентов ниже, чем в октябре.

Уускюла подчеркнул, что влияние монетарной политики можно увидеть в контексте замедления роста цен. В частности, последствия текущего и возможного будущего повышения процентных ставок в США, а также всё чаще в еврозоне, доходят до экономики. Повышение стоимости займов уже привело к сокращению количества денег, которые семьи в Эстонии могут потратить, а значит, и спроса в экономике.

«Замедление темпов роста мировой экономики продолжает оставаться заметным, и это привело к снижению цен на нефть, а международные цены на продовольствие также начали снижаться», – сказал главный экономист.