Вчера министр образования и науки Тынис Лукас (Отечество) встретился с фракциями Социал-демократической партии и Партии реформ, чтобы обсудить проект Закона о языке. «Я не принимался за обсуждение разногласий с Партией реформ, потому что министры Партии реформ письменно не уведомляли о своем несогласии», – сказал Лукас Postimees.
Тынис Лукас в пух и прах разнес критику Хартман Закона о языке
«В Рийгикогу есть разные фракции, и с коалиционными фракциями нужно разговаривать. Это естественно, что мы общаемся», – сказал Лукас.
Вчера Postimees сообщил, что министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) оставила несогласованными поправки к Закону о языке. «Мы закончили обсуждение на том, что министр культуры сомневается, будет ли достаточно учителей, чтобы обучать языку, например, прибывших иммигрантов», — напомнил Лукас. Он подчеркнул, что фактических разногласий у них не было. «Это означает, что Социал-демократическая партия также видит ухудшение положения эстонского языка в областях публичного пространства, в сфере услуг и готово искать выход из сложившейся ситуации», – сказал Лукас.
Но все замечания, которые Хартман привела в письме, были отвергнуты Лукасом. «Это были необоснованные замечания», – добавил он.
Например, что касается делопроизводства, то определено, что вся документация и принятые решения должны быть доступны для прочтения на эстонском языке, и должна быть возможность оформлять документы на эстонском языке. «Это не означает, что все люди в Национальной опере Эстонии говорят по-эстонски и что они не могут обращаться к руководству театра на каком-либо другом языке. Способ обмена информацией определяется по мере необходимости. Языком ведения деловых переговоров должен быть эстонский», – пояснил Лукас.
«Закон по-прежнему пишут адекватные люди, и никто не рассчитывает, что общение вне вузов будет на эстонском языке. Рассуждая подобным образом, можно только умалить значение закона».
Он привел в качестве аргумента вузы, в которых эстонский язык является административным языком. «Точно так же решения и документация должны быть на эстонском языке. Но это не означает, что все иностранное общение или действия в иностранных учебных программах должны быть на эстонском языке. Это не мешает языку обучения», — пояснил Лукас. «Закон по-прежнему пишут адекватные люди, и никто не рассчитывает, что общение вне вузов будет на эстонском языке. Рассуждая подобным образом, можно только умалить значение закона», – обнаружил Лукас.
W не нарушает закон
По словам Хартман, изменение доменных имен также недостаточно продумано – в приведенном ей примере в домене Выруского института используется буква W. «В Законе о языке у нас также есть конкретное положение о региональных языках, о том, что их права остаются действительными. А буква w есть в выруском языке,» – вздохнул Лукас и подтвердил, что институт может использовать w, это разрешено и не противоречит закону.
«Когда мы говорим о доменах, акцент в положении делается на том, что доменные имена государства и государственных учреждений – на эстонском языке, они также являться его производными», – пояснил Лукас. Например, доменное имя спасательной службы не может быть rescue.ee. «Конечно, для иностранного общения можно использовать и другие адреса», – добавил Лукас.
Лукас также опроверг утверждение Хартман о том, что вся реклама международных спортивных мероприятий должна быть на эстонском языке. «Даже сейчас законом регламентировано, что организатор массовых мероприятий, особенно международных, самостоятельно регулирует использование языка. Конечно, не обязательно переводить все названия иностранных компаний, в том числе слоганы Nike и Adidas», – вздохнул Лукас.
По словам Лукаса, Хартман тоже все это понимает, и было решено, что тема будет дополнительно обсуждаться в ближайшие дни. «Члены фракции Социал-демократической партии подтвердили, что для них укрепление роли эстонского языка в нынешнем положении является очень важной миссией. Государство должно выполнять свои обязательства, и я верю, что Закон о языке поможет нам в этом преуспеть», – сказал Лукас.
«Я не принимался за обсуждение разногласий с Партией реформ, потому что министры Партии реформ письменно не уведомляли о своем несогласии», — подытожил Лукас встречу с другой фракцией и добавил, что, конечно же, ему пришлось ответить на дополнительные вопросы. «Я также получил подтверждение от их фракции, что они считают важным использование эстонского языка в общественных местах. У нас было полное согласие относительно того, в каком направлении нам нужно двигаться».