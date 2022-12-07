Тынис Лукас в пух и прах разнес критику Хартман Закона о языке

Он привел в качестве аргумента вузы, в которых эстонский язык является административным языком. «Точно так же решения и документация должны быть на эстонском языке. Но это не означает, что все иностранное общение или действия в иностранных учебных программах должны быть на эстонском языке. Это не мешает языку обучения», — пояснил Лукас. «Закон по-прежнему пишут адекватные люди, и никто не рассчитывает, что общение вне вузов будет на эстонском языке. Рассуждая подобным образом, можно только умалить значение закона», – обнаружил Лукас.

W не нарушает закон

По словам Хартман, изменение доменных имен также недостаточно продумано – в приведенном ей примере в домене Выруского института используется буква W. «В Законе о языке у нас также есть конкретное положение о региональных языках, о том, что их права остаются действительными. А буква w есть в выруском языке,» – вздохнул Лукас и подтвердил, что институт может использовать w, это разрешено и не противоречит закону.

«Когда мы говорим о доменах, акцент в положении делается на том, что доменные имена государства и государственных учреждений – на эстонском языке, они также являться его производными», – пояснил Лукас. Например, доменное имя спасательной службы не может быть rescue.ee. «Конечно, для иностранного общения можно использовать и другие адреса», – добавил Лукас.