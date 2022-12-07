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Больницы нарушают закон и ждут денег от государства

Кадри Таммепуу
Больницы нарушают закон и ждут денег от государства
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Заведующий техническим отделением Центральной больницы Западного Таллинна, Кулно Калласмаа, рядом с генератором больницы, мощность которого в настоящее время недостаточна для того, чтобы закон соблюдался.
Заведующий техническим отделением Центральной больницы Западного Таллинна, Кулно Калласмаа, рядом с генератором больницы, мощность которого в настоящее время недостаточна для того, чтобы закон соблюдался. Фото: Sander Ilvest

Хотя больницам приходилось готовиться к кризисам еще до короны, некоторые из них до сих пор нарушают закон о чрезвычайном положении, потому что они не готовы к чрезвычайным ситуациям.

Министерство социальных дел также не спешит внедрять действенные решения, что оправдывает невыполнение своих задач решениями правительства, отклонившего ходатайства о выделении средств из дополнительного бюджета.

В прошлый четверг премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) признала, что угроза отключения электроэнергии в Эстонии сейчас более актуальна, чем ей хотелось бы верить, и что нужно быть готовым к чрезвычайным природным условиям, авариям и саботажу. В рамках антикризисных учений правительства министры также представили участникам обзор готовности своей области управления.

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