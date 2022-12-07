Больницы нарушают закон и ждут денег от государства

Министерство социальных дел также не спешит внедрять действенные решения, что оправдывает невыполнение своих задач решениями правительства, отклонившего ходатайства о выделении средств из дополнительного бюджета.

В прошлый четверг премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) признала, что угроза отключения электроэнергии в Эстонии сейчас более актуальна, чем ей хотелось бы верить, и что нужно быть готовым к чрезвычайным природным условиям, авариям и саботажу. В рамках антикризисных учений правительства министры также представили участникам обзор готовности своей области управления.