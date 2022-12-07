Хотя больницам приходилось готовиться к кризисам еще до короны, некоторые из них до сих пор нарушают закон о чрезвычайном положении, потому что они не готовы к чрезвычайным ситуациям.
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Больницы нарушают закон и ждут денег от государства
Больницы нарушают закон и ждут денег от государства
Министерство социальных дел также не спешит внедрять действенные решения, что оправдывает невыполнение своих задач решениями правительства, отклонившего ходатайства о выделении средств из дополнительного бюджета.