В Нарве заметно повысят плату в школах по интересам

Также вырастут цены на услуги, предоставляемые Нарвским спортивным центром и ДК «Ругодив». Цены на услуги, предоставляемые спортивными школами, останутся пока неизменными.

Ежемесячная учебная плата в спортивных школах и школах по интересам, а также ежемесячная плата за участие танцевальных кружков и коллективов, взимаемая Домом культуры «Ругодив» увеличится в среднем на четыре евро или 24%. Повышение цен на услуги, предоставляемые Нарвским спортивным центром в среднем вырастет на 11% и коснется в основном посещения тренажерного зала.

Новые расценки на услуги учреждений и величина учебной платы будут опубликованы в инфосистеме Нарвской городской управы (dokregister.narva.ee), а также будут доступны непосредственно в учреждениях. Все учреждения образования по интересам продолжат совместную работу с Департаментом социальной помощи. Это означает, что родители, как и ранее, смогут при обоснованной необходимости ходатайствовать об освобождении от учебной платы.

«За счет увеличения учебной платы Нарвская городская управа в следующем году планирует повысить минимальную месячную заработную плату руководителям кружков, организаторам деятельности по интересам и инструкторам по плаванию в муниципальных учреждениях с 1125 евро до 1400 евро», – сказала исполняющая обязанности руководителя отдела культуры города Лариса Дегель.

В подведомстве отдела культуры Нарвы находится восемь учреждений образования по интересам и досуга: Нарвский ДК «Ругодив», Спортивный центр, Спортивные школы «Паэмурру» и «Энергия», Художественная школа, Музыкальная школа, Дом детского творчества и Клуб юных моряков.