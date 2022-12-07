Фото и видео ⟩ Пожар в многоквартирном доме: погибли два квартиросъемщика и их сосед

«Моя жена обнаружила [пожар], у нее чуткий сон, – сказал житель дома на улице Соэлаане Арво. – Жена проснулась, дымовой датчик тоже сработал. Выключил дымовой датчик, принюхался – в комнате был запах дыма или угарного газа».

«Я обошел все комнаты и кухню. Я зашел в соседнюю комнату, и там тоже ничего не горело, но дым все равно был, – продолжил Арво, проживающий в квартире на втором этаже среднего подъезда. – Моя жена открыла окно кухни и увидел дым, который валил из первого подъезда. Потом она открыл окно с другой стороны и уже увидела пламя, вырывающееся из окном [квартиры в первом подъезде]».