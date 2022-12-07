Эстония получит два новых дня вывешивания флага

За внесение дополнений в закон праздничных днях проголосовали 70 депутатов. «Это очень правильный закон, который поможет развивать и продвигать наш прекрасный родной язык, а также сохранять наши традиции песенных и танцевальных праздников, сохранять Эстонию», – сказал Яак Юске (Социал-демократическая партия), член парламентского комитета по культуре.

«Эстонская литература определенно заслуживает своего дня, и для нее выбрана очень правильная дата — день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре. Надеюсь, 30 января следующего года будет много тех, кто поднимет флаг в честь нашей литературы и писателей», – сказал он.