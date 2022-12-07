Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Ляэне-Вирумаа 48-летнего Калева.
Вы его видели? ⟩ Отправился в гости и исчез: полиция ищет пропавшего 48-летнего мужчину
Отправился в гости и исчез: полиция ищет пропавшего 48-летнего мужчину
Последний раз Калева видели в минувшую субботу, 3 декабря, в районе Тарту, откуда он должен был поехать в Пыльва к своим близким родственникам, но там он не появился.
Полиция побеседовала со знакомыми Калева и проверила возможные места, куда он мог пойти, но, к сожалению, его не нашли.
Подобным образом Калев и раньше уходил из дома, и тогда его нашли в районе Пярну. Телефон Калева остался дома, поэтому связаться с ним по телефону невозможно.
Рост Калева около 175 сантиметров, в последний раз его видели в красных рабочих штанах с подтяжками, красной тонкой куртке, у него с собой был рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Калева или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.