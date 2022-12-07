Как старые советские дроны смогли поразить аэродромы в глубине России?

Если бы Россия признала, что Украина применила против аэродромов нечто похожее, это было бы гораздо меньшим ударом по репутации ее ПВО.

Новая разработка Украины?

Есть еще одна версия, которая, отчасти в силу почти полного отсутствия какой-либо информации, может объяснить эти удары.

В начале ноября менеджер «Укроборонпрома» Олег Болдырев сообщил, что до конца года Украина получит новый тяжелый беспилотник дальностью «тысячи» километров и с 75-килограммовой боевой частью.

«Она уже взлетела, она уже села… Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает задачам, которые были поставлены нам [главнокомандующим ВСУ] Валерием Залужным еще в начале августа. Тогда был поставлен перечень задач по комплексу, одна из них была такой. Думаю, что до нового года мы его презентуем и покажем ВСУ. Как нашему пока единственному заказчику», – сказал он.

Эта версия могла бы объяснить информацию, которую распространила со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского военного газета New York Times. Согласно этой информации, в одной из атак 5 ноября участвовала украинская диверсионно-разведывательная группа, которая помогала наводить дрон на цель. В условиях войны проверить такую информацию невозможно, но если бы она оказалась правдой, то это объяснило бы точность, с которой дроны нанесли удары по самолетам.