Большие перемены ⟩ В Эстонии изменится размер семейного пособия

Сегодня Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о семейных пособиях и Закону о семье (703 SE), целью которых является улучшение благосостояния семей с детьми, поддержка рождаемости и обеспечение поддержки многодетных семей в связи с подорожанием жизни. Особое внимание уделяется семьям с одним родителем и многодетным семьям, т.е. типам семей с более высоким, чем в среднем, риском бедности или где воспитание детей влечет за собой более высокие расходы для семьи.

За принятие закона проголосовали 76 человек, против выступил один член Рийгикогу.

Согласно закону, пособие на первого и второго ребенка с 1 января увеличится с 60 евро до 80 евро, а также пособие на ребенка с одним родителем с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для многодетной семьи (от трех до шести детей) увеличивается с 300 до 650 евро и в случае семерых и более детей – с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие многодетным семьям будет проиндексировано.

При этом исчезнет требование об обучении детей в возрасте 16-19 лет как условие выплаты пособия, что позволит получать как пособие для многодетных семей, так и детское пособие семьям, в которых ребенок не продолжает обучение по какой-либо причине, например, из-за особых потребностей. В целях поощрения обучения остается правило, согласно которому, если 19-летний молодой человек учится в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до окончания учебы или до конца учебного года.

В новом положении также говорится, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство предоставляет как матери, так и отцу родительское пособие в размере одного месяца.