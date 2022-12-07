Согласно принятому закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка увеличится до 80 евро в месяц, пособие для многодетной семьи в случае трех-шестерых детей увеличится до 650 евро, а в случае семи детей и более – до 850 евро в месяц.
Большие перемены ⟩ В Эстонии изменится размер семейного пособия
Сегодня Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о семейных пособиях и Закону о семье (703 SE), целью которых является улучшение благосостояния семей с детьми, поддержка рождаемости и обеспечение поддержки многодетных семей в связи с подорожанием жизни. Особое внимание уделяется семьям с одним родителем и многодетным семьям, т.е. типам семей с более высоким, чем в среднем, риском бедности или где воспитание детей влечет за собой более высокие расходы для семьи.
За принятие закона проголосовали 76 человек, против выступил один член Рийгикогу.
Согласно закону, пособие на первого и второго ребенка с 1 января увеличится с 60 евро до 80 евро, а также пособие на ребенка с одним родителем с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для многодетной семьи (от трех до шести детей) увеличивается с 300 до 650 евро и в случае семерых и более детей – с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие многодетным семьям будет проиндексировано.
При этом исчезнет требование об обучении детей в возрасте 16-19 лет как условие выплаты пособия, что позволит получать как пособие для многодетных семей, так и детское пособие семьям, в которых ребенок не продолжает обучение по какой-либо причине, например, из-за особых потребностей. В целях поощрения обучения остается правило, согласно которому, если 19-летний молодой человек учится в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до окончания учебы или до конца учебного года.
В новом положении также говорится, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство предоставляет как матери, так и отцу родительское пособие в размере одного месяца.
С 1 января увеличатся детские пособия и пособия многодетных семей. В семьях, где выплата семейных пособий уже прекращена из-за не продолживших учебу детей в возрасте до 19 лет, согласно законопроекту, вновь возникнет право на получение семейного пособия, выплаты которого задним числом сделает Департамент социального страхования не позднее конца марта. Самим семьям для этого не нужно подавать заявление или документы.