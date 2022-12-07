Важные изменения в законах: место в попечительских домах станет доступнее

Согласно законопроекту, в 2023 году государство инвестирует 40 миллионов евро в улучшение доступности и качества общих услуг по уходу, в 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местных самоуправлений поступит около 57 миллионов евро, а к 2026 году прогнозируемое финансирование увеличится до 62 миллионов евро.

Реформа снизит нагрузку на персонал попечительских домов, что позволит работником оказывать больше внимания и заботы людям, за которыми они ухаживают. Если в прошлом году на одного работника приходилось в среднем 18 клиентов, то, согласно нынешнему плану, один сотрудник будет обслуживать 12 клиентов, нуждающихся в общем уходе и не более 9 в случае высокой потребности в уходе.

Поправка к закону поддерживает и развитие услуг по домашнему уходу в местных самоуправлениях. Последние смогут разрабатывать и предлагать своим жителям услуги, благодаря которым человек сможет продолжать жить в собственном доме, с их помощью можно предотвратить или отсрочить необходимость переезда в учреждение социального попечения.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, подготовка реформы длилась полтора года, и в результате Министерство социальных дел выработало решение, которое повысит качество и доступность услуг для пожилых людей.