Правление Operail: аренда вагонов никогда не была русским бизнесом

На данный момент 36% вагонов сданы предприятиям в Эстонии, 26% – в Литве, 18% – в Украине, 14% – в Германии, 4% – в Финляндии и 3% – в Латвии. Это всё. В этом нет ничего нового – аренда вагонов так работает уже с 2001 года. Направленность на европейские предприятия, в России бизнес не вёлся.

Расположение вагонов со временем меняется, так как вагоны находятся в движении. Больше всего вагонов находится сейчас в Эстонии (32%), на втором месте – Казахстан (22%), на третьем – Украина (21%). Только маргинальное количество вагонов находится на территории России проездом, их количество варьируется в промежутке 5–8%. На данный момент проездом через Россию находится 5,5% или 143 вагона.

Если смотреть на карту железной дороги с шириной колеи 1520 мм, то становится понятным, почему вагоны иногда проезжают через территорию России. Это необходимо европейским предприятиям для осуществления международных грузоперевозок; например, при грузоперевозках из Китая в Европу: маршрут обязательно проходит через Россию и Казахстан. Но мы подтверждаем, что ни один вагон не используется в логистике России, ни один вагон не пропал в России и не застрял там.

Для сравнения: если эстонцы берут в аренду автомобиль у эстонского предприятия, и кто-то из арендаторов проедет через Латвию, то, со стороны эстонского предприятия, будет ли это считаться «ведением бизнеса с Латвией»? Такие выводы своевольны, и они путают читателя.