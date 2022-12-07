Мерле Курвитс, член правления AS Operail и генеральный директор AS Operail Leasing в ответ на мнение журналиста Анастасии Тидо пишет, что эстонская госкомпания Operail не сдавала в аренду российским предприятием или на территорию России ни одного вагона, не напрямую и не через посредников.
Правление Operail: аренда вагонов никогда не была русским бизнесом
На данный момент 36% вагонов сданы предприятиям в Эстонии, 26% – в Литве, 18% – в Украине, 14% – в Германии, 4% – в Финляндии и 3% – в Латвии. Это всё. В этом нет ничего нового – аренда вагонов так работает уже с 2001 года. Направленность на европейские предприятия, в России бизнес не вёлся.
Расположение вагонов со временем меняется, так как вагоны находятся в движении. Больше всего вагонов находится сейчас в Эстонии (32%), на втором месте – Казахстан (22%), на третьем – Украина (21%). Только маргинальное количество вагонов находится на территории России проездом, их количество варьируется в промежутке 5–8%. На данный момент проездом через Россию находится 5,5% или 143 вагона.
Если смотреть на карту железной дороги с шириной колеи 1520 мм, то становится понятным, почему вагоны иногда проезжают через территорию России. Это необходимо европейским предприятиям для осуществления международных грузоперевозок; например, при грузоперевозках из Китая в Европу: маршрут обязательно проходит через Россию и Казахстан. Но мы подтверждаем, что ни один вагон не используется в логистике России, ни один вагон не пропал в России и не застрял там.
Для сравнения: если эстонцы берут в аренду автомобиль у эстонского предприятия, и кто-то из арендаторов проедет через Латвию, то, со стороны эстонского предприятия, будет ли это считаться «ведением бизнеса с Латвией»? Такие выводы своевольны, и они путают читателя.
Бизнес аренды вагонов Operail ни в этом году и никогда ранее не был провальным. Наоборот – аренда вагонов является самым успешным направлением. Аренда вагонов началась уже в 2001 году. В 2017 году увеличили парк вагонов, подлежащих аренде. Совет несколько раз подтверждал успешность и прибыльность бизнеса по сдаче вагонов в аренду. Начиная с 2017 года 99% прибыли Operail приходило именно от аренды вагонов. Это бизнес-направление значительно поддерживало содержание железных дорог в Эстонии.
Operail не притворялся, что ведение бизнеса в России – это нормально в этом году. Наоборот, Operail как государственное предприятие быстро реагировало на санкции, в ходе чего объёмы груза упали примерно на 50% в сравнении с прошлым годом и упадут в следующем году ещё на 65%–70%. Мы вынуждены были планировать сокращения более 200 работников и скорее всего последуют новые сокращения.
Поскольку аренда вагонов – это не «русский бизнес», то именно аренда вагонов, как бизнес-направление Operail, пострадала в этот военный год меньше всего. В то же время, как объёмы груза в связи с прекращением российского и белорусского транзита сократились почти на половину и принесли убытки, вагоны по-прежнему сдаются в аренду в прочие страны и приносят прибыль. Одним из самых больших рынков является Украина, где сотни вагонов и сегодня продолжают работать, и поддерживают экономику Украины.
Причина, почему имущество аренды вагонов продаётся, не связано с Россией или войной. Эстонское государство приняло решение в пользу приватизации Operail уже в 2016 году, весной 2021 начался выход из нестратегических бизнес-направлений на практике. Причина: ролью государства не является ведение бизнеса там, где частный сектор может справиться. Государству есть смысл иметь только стратегически важные бизнесы, наличие которых критически важно для государства, но они необязательно должны окупаться. Грузоперевозки по железной дороге – это стратегическое дело, они не подлежат приватизации. Грузоперевозки и аренда вагонов в Финляндии не являются теми бизнесами, которые должны принадлежать эстонскому государству, поэтому они подлежат продаже. Аренда вагонов – успешный на рынке бизнес и новые владельцы смогут его продолжать.