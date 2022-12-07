Завтра в Эстонии прекращается вещание российского телеканала «Дождь»

В Эстонии телеканал «Дождь» транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.

«В соответствии с уведомлением Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала «Дождь». Согласно Закону о медиа-услугах, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иное правовое основание. Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы», – сказал Таави Тедер, менеджер по связям со СМИ Elisa.

Майк-Ричард Кох, специалист по маркетингу и связам с общественностью Home 3, подтвердил, что с 8 декабря телеканал «Дождь» больше не будет транслироваться в странах Балтии, включая сервисы Go3 и Home3 TV. Он также добавил, что теперь важные международные новости можно посмотреть на телеканалах Euronews и Current Time.