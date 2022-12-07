Ср, 7.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ В центре Таллинна городской автобус врезался в стену дома

Свен Рандлайд
, журналист
В центре Таллинна городской автобус врезался в стену дома
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
ДТП в центре Таллинна
ДТП в центре Таллинна Фото: Lugeja foto

Сегодня, 7 декабря, вечером в центре Таллинна на улице Луйзе городской автобус с пассажирами врезался в стену дома. 

Руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко сообщила Postimees, что ДТП произошло на пересечении улиц Луйзе и Койду, где автобус номер 11 врезался в стену дома.

Фото: Lugeja foto

По предварительным данным, впереди едущий автомобиль резко затормозил, и водитель автобуса решил свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения.

К счастью, в аварии никто из пассажиров автобуса и водитель автобуса не пострадал.

Обстоятельства случившегося будут установлены полицией в ходе производства.

Ключевые слова
Наверх