Сегодня, 7 декабря, вечером в центре Таллинна на улице Луйзе городской автобус с пассажирами врезался в стену дома.
Фото ⟩ В центре Таллинна городской автобус врезался в стену дома
В центре Таллинна городской автобус врезался в стену дома
Руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко сообщила Postimees, что ДТП произошло на пересечении улиц Луйзе и Койду, где автобус номер 11 врезался в стену дома.
По предварительным данным, впереди едущий автомобиль резко затормозил, и водитель автобуса решил свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения.
К счастью, в аварии никто из пассажиров автобуса и водитель автобуса не пострадал.
Обстоятельства случившегося будут установлены полицией в ходе производства.