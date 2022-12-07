Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 декабря: Эстония поможет восстановить Украину, как мы относимся к людям с проблемами психического здоровья и уникальное место для просмотра ЧМ по футболу
Сегодня в выпуске:
- Мировое сообщество планирует сообща помогать Украине в восстановлении затронутых военными действиями регионов. Над каким регионом взяла шефство Эстония и какие меры планируется предпринять?
- Местные новости: за что из страны выслали российского соотечественника Александра Корнилова, что будет с ценами на молочную и мясную продукцию, какие заболевания будут с Нового года считаться профессиональными
- Каждый четвертый житель Эстонии страдает различными проблемами психического здоровья. Как к ним относятся сограждане и что можно сделать для повышения уровня толерантности в обществе?
- Зимние праздники и связанные с ними традиции призваны внести больше света и радости в эти темные вечера. Может ли это действовать не только на представителей человечества, но и животного царства?
- С миру по нитке: кто украл монгольский уголь, почему шведские школьники внезапно полюбили обеды из столовой и как украшены витрины лондонских магазинов?
- Чемпионат мира по футболу в Катаре достиг стадии четвертьфиналов. На что обратить внимание болельщикам и где в столице лучше всего можно следить за решающими матчами?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 декабря.