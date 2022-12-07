Видео ⟩ В Таллинне из такси выпала пассажирка

На опубликованном в YouTube видео запечатлено, как перед Таллиннским аэропортом две пассажирки передают таксисту багаж и направляются к дверям автомобиля, чтобы сесть в салон. Таксист убирает чемоданы в багажник, садится в машину и быстро начинает движение. Если одна из пассажирок успевает сесть на переднее сиденье, то вторая пассажирка не успевает забраться в салон на заднее сиденье до того, как такси тронулось с места.

Из-за излишней спешки таксиста пассажирка выпала из автомобиля и упала на дорогу. К счастью, водитель быстро остановился и пострадавшая дама не получила серьезных травм.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила Rus.Postimees, что в пятницу 2 декабря в 23.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что у здания Таллиннского аэропорта автомобиль наехал на человека. Прибывший на место патруль выяснил, что женщина садилась в таки, но в это же время автомобиль тронулся.