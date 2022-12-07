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В Таллинне произошла авария в системе водоснабжения

rus.postimees.ee
В Таллинне произошла авария в системе водоснабжения
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Tallinna vesi.
Tallinna vesi. Фото: Sander Ilvest

Предприятие AS Tallinna Vesi выпустило срочное сообщение, в котором предупреждает, что в Таллинне из-за аварии в системе водоснабжения будет перекрыта улица Лийкури и изменен маршрут некоторых автобусов.

В связи с аварией в системе водоснабжения в Таллинне на перекрестке улиц Лийкури и Алвари, AS Tallinna Vesi полностью перекроет движение по улице Лийкури в обоих направлениях сегодня, 7 декабря, в 22.00.

Городские автобусы с номерами 44, 51 и 65 будут направляться в объезд с 22.00.

Ликвидацией аварии занимаются и улица будет открыта не позднее 9 декабря.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения выбирать альтернативный маршрут.

Компания приносит извинения за неудобства.

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