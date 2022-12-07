Предприятие AS Tallinna Vesi выпустило срочное сообщение, в котором предупреждает, что в Таллинне из-за аварии в системе водоснабжения будет перекрыта улица Лийкури и изменен маршрут некоторых автобусов.
В Таллинне произошла авария в системе водоснабжения
В Таллинне произошла авария в системе водоснабжения
В связи с аварией в системе водоснабжения в Таллинне на перекрестке улиц Лийкури и Алвари, AS Tallinna Vesi полностью перекроет движение по улице Лийкури в обоих направлениях сегодня, 7 декабря, в 22.00.
Городские автобусы с номерами 44, 51 и 65 будут направляться в объезд с 22.00.
Ликвидацией аварии занимаются и улица будет открыта не позднее 9 декабря.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения выбирать альтернативный маршрут.
Компания приносит извинения за неудобства.
Ключевые слова