Ардо Пендла сегодня утром ехал из Вярска в Пыльва и случайно стал свидетелем того, как большой грузовик почти час безуспешно пытался подняться в гору в Пыльвамаа. Машина двигалась в сторону Выру миллиметр за миллиметром. «Поскольку я живу рядом, я даже пригнал внедорожник, чтобы при необходимости помочь грузовику. К счастью, в этом уже не было необходимости, грузовик, наконец, смог двигаться сам».
Фото ⟩ Тяжелые дорожные условия: грузовик целый час пытался подняться в гору
По словам Пендла, автомобили и раньше застревали на перекрестке Росма. «Там их затягивают наверх с помощью внедорожников и трактора. Иногда даже легковой автомобиль с прицепом не может взобраться», – сказал Пендла. Он добавил, что если дороги посыпают солью, то делать это нужно как минимум до автовокзала, а не останавливаться всего в 20 метрах от перекрестка.
По словам руководителя Лыунаского отделения Транспортного департамента Янара Тааля, обслуживающая дороги фирма сегодня несколько раз в этом районе чистила дороги снегоочистителем и боролась с гололедом.
Тааль добавил, что речь идет о дороге с продолжительном подъемом в горку, где у тяжелой техники в зависимости от шин и веса груза могут возникнуть проблемы в зимних условиях при резком перепаде температур или снегопаде.
«В этом году Транспортный департамент также установил дорожную метеостанцию и камеру на перекрестке Росма, чтобы получать более оперативную информацию о дорожных условиях. Сейчас устройство там настраивается. Данные, полученные от дорожной метеостанции, облегчают фирме обслуживание дорог как на этом перекрестке, так и во всем уезде, поскольку позволяют отслеживать состояние дороги в режиме реального времени. Своевременная оценка ситуации позволяет лучше использовать ресурс и, безусловно, в будущем улучшит состояние дорог и на этом перекрестке», – сказал Тааль.