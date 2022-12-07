Фото ⟩ Тяжелые дорожные условия: грузовик целый час пытался подняться в гору

По словам Пендла, автомобили и раньше застревали на перекрестке Росма. «Там их затягивают наверх с помощью внедорожников и трактора. Иногда даже легковой автомобиль с прицепом не может взобраться», – сказал Пендла. Он добавил, что если дороги посыпают солью, то делать это нужно как минимум до автовокзала, а не останавливаться всего в 20 метрах от перекрестка.

По словам руководителя Лыунаского отделения Транспортного департамента Янара Тааля, обслуживающая дороги фирма сегодня несколько раз в этом районе чистила дороги снегоочистителем и боролась с гололедом.

Тааль добавил, что речь идет о дороге с продолжительном подъемом в горку, где у тяжелой техники в зависимости от шин и веса груза могут возникнуть проблемы в зимних условиях при резком перепаде температур или снегопаде.