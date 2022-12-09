Столичные автодороги завалены снегом, специализированная техника появляется в час пик и стопорит движение, на тротуарах скользко. Коммунальные службы не знали, что придет зима? Почему нет эффективных системных решений?
Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью?
13:30
Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 13.30!
- С первым же снегом возникло много критики в отношении уборки дорог. Снегопад опять стал неожиданностью для коммунальщиков?
- Почему нет эффективных системных решений?
- Какие выводы сделаны? Будет ли увеличено количество снегоуборочной техники на дорогах?
- Есть ли у города дополнительные ресурсы?
- Техника появляется на дорогах в часы пик и стопорит движение. Есть ли у этой проблемы решение?
- Экономия на уборке скажется на качестве?
Ключевые слова