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Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью?
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Столичные автодороги завалены снегом, специализированная техника появляется в час пик и стопорит движение, на тротуарах скользко. Коммунальные службы не знали, что придет зима? Почему нет эффективных системных решений?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 13.30!

  • С первым же снегом возникло много критики в отношении уборки дорог. Снегопад опять стал неожиданностью для коммунальщиков?
  • Почему нет эффективных системных решений?
  • Какие выводы сделаны? Будет ли увеличено количество снегоуборочной техники на дорогах?
  • Есть ли у города дополнительные ресурсы?
  • Техника появляется на дорогах в часы пик и стопорит движение. Есть ли у этой проблемы решение?
  • Экономия на уборке скажется на качестве?
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