Свет: за уборку снега товарищества могли бы платить так же, как за вывоз мусора

Исследование при этом показало, что небольшое вспомогательное муниципальное учреждение по уборке улиц городу все же необходимо. Эта служба уже действует, мы увеличили в этом году штат сотрудников почти до 20 человек, докупили несколько новых тракторов.

– Были ли они выведены на улицу в минувший вторник?

– Все это время они тоже работают, и в своих зонах ответственности с задачами справляются. Если нужно, они даже приходят на помощь подрядчикам.

Многие подрядчики жалуются на то, что им не найти водителей тракторов с нужной квалификацией…

– Это мы слышим из года в год. Недовольные уборкой улиц горожане говорят, что это сознанное бездействие…

– Все в итоге сводится к деньгам налогоплательщиков.

– Вы экономите на уборке?

– Город не экономит на уборке улиц. Эта строка бюджета, в отличие от многих других, не урезалась, а только увеличивалась.

Прошу обо всех проблемах с уборкой улиц сообщать на короткий номер 14410.

Нужно иметь в виду, что в более чем в половине случаев за уборку пешеходных дорожек отвечают не партнеры Таллинна, а владельцы недвижимости.

– Есть ли на них управа? Может ли МуПо призвать к порядку владельцев домов и квартирные товарищества?

– МуПо может призвать к порядку и делает это. Во всех районах составлены графики проверок, и с первых дней снегопада проводится контроль.