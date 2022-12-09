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Свет: за уборку снега товарищества могли бы платить так же, как за вывоз мусора

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Свет: за уборку снега товарищества могли бы платить так же, как за вывоз мусора
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  • Создавать большое муниципальное предприятие невыгодно
  • За первые сутки подрядчики оштрафованы на 80 тысяч евро
  • О проблемах с уборкой улиц сообщайте по номеру 14410

Столичные автодороги завалены снегом, специализированная техника появляется в час пик и стопорит движение, на тротуарах скользко. Почему нет эффективных системных решений по уборке улиц и тротуаров?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– С первым же снегом возникло много критики в отношении уборки дорог. Власти Таллинна не знали, что придет зима?

– Власти Таллинна и городские подрядчики знали, что придет зима. С первых же часов снегопада, в час ночи, все подрядчики вывели на улицы города основную технику.

– Сложилось впечатление, что техника появилась на дорогах только в утренний час пик и окончательно застопорила движение...

– Такое невозможно. В городе уже несколько лет действует правило, что в часы пик у подрядчиков идет пересменка. Если крупная дорожная техника будет выполнять свою основную работу в часы пик, то она просто застрянет в пробках. Основная часть работ сейчас производится до часа пик, и затем техника снова выходит на дороги около 9 утра.

Надо признать, что в первый день снегопада, хотя техника и вышла на улицы уже с часа ночи, не все было сделано так, как предписывают новые договоры, заключенные с 1 декабря (в течение предыдущих семи лет действовали другие договоры на уборку магистральных дорог). Было видно, что на первых порах наши подрядчики не смогли оценить правильно масштабы выпавшего снега, толщина осадков составила примерно 10 сантиметров. Конечно, они должны были работать более интенсивно, вывести на улицы больше людей и техники.

За первые сутки снегопада Таллинн сразу же выписал штрафы: суммарно на 80 тысяч евро.

Новые договоры предполагают более интенсивную уборку пешеходных дорожек, переходов и некоторых автобусных остановок. Стоимость этих договоров выросла, соответственно, и увеличился надзор за их соблюдением.

Суммарно город тратит на уборку улиц в течение года более 20 миллионов евро.

Предлагаю не делать базовых выводов на основании нескольких дней и первых 20 сантиметров осадков, выпавших за двое-трое суток.

– Почему не складывается сотрудничество с подрядчиками? Штрафы – тому подтверждение.

– Частные фирмы убирают снег по всей стране. И по всей Эстонии в эти дни были проблемы – дороги не всегда обслуживались настолько быстро, насколько это было необходимо. Не согласен, что частники не справляются со своей работой. Просто систему нужно улучшать, и мы это делаем.

– Почему Таллинну не создать собственную круглогодичную службу по уборке улиц?

– Такой вопрос стоял на повестке дня.

Исследование показало, что создание большого муниципального предприятия по уборке снега обойдется налогоплательщику еще дороже, а эффективность не гарантирована.

Проблемы возникают по двум причинам: не хватает машин и работников. На данный момент техники у подрядчиков Таллинна хватает, но люди не всегда здоровы, готовы выйти в любую смену и т.д. Думаю, что у муниципального предприятия были бы те же самые проблемы. К тому же нам бы пришлось держать этих работников на зарплате в течение целого года, а часть техники в более теплое время просто будет простаивать.

Исследование при этом показало, что небольшое вспомогательное муниципальное учреждение по уборке улиц городу все же необходимо. Эта служба уже действует, мы увеличили в этом году штат сотрудников почти до 20 человек, докупили несколько новых тракторов.

– Были ли они выведены на улицу в минувший вторник?

– Все это время они тоже работают, и в своих зонах ответственности с задачами справляются. Если нужно, они даже приходят на помощь подрядчикам.

Многие подрядчики жалуются на то, что им не найти водителей тракторов с нужной квалификацией…

– Это мы слышим из года в год. Недовольные уборкой улиц горожане говорят, что это сознанное бездействие…

– Все в итоге сводится к деньгам налогоплательщиков.

– Вы экономите на уборке?

– Город не экономит на уборке улиц. Эта строка бюджета, в отличие от многих других, не урезалась, а только увеличивалась.

Прошу обо всех проблемах с уборкой улиц сообщать на короткий номер 14410.

Нужно иметь в виду, что в более чем в половине случаев за уборку пешеходных дорожек отвечают не партнеры Таллинна, а владельцы недвижимости.

– Есть ли на них управа? Может ли МуПо призвать к порядку владельцев домов и квартирные товарищества?

– МуПо может призвать к порядку и делает это. Во всех районах составлены графики проверок, и с первых дней снегопада проводится контроль.

Мы не начинаем со штрафов. Сначала – предупреждение, и если оно игнорируется, выписывается штраф. Обычно на принятие мер владельцам недвижимости дается от 8 до 24 часов.

Проблема заключается в том, что если хотя бы один короткий участок дорожки останется неубранным, то это сразу же превращается в серьезную проблему для пожилых людей и тех, кто передвигается в инвалидном кресле.

Именно поэтому мы уже не первый год говорим о том, что нужно менять закон. Сейчас владелец недвижимости отвечает за уборку дорожки между домом и проезжей частью. Система не везде работает.

– Почему МуПо этим не занимается?

– Когда МуПо приезжает, все равно уходит время на разбирательство, а человеку в инвалидном кресле может требоваться проехать по этой дорожке прямо сейчас. Считаю, что закон нужно изменить, предоставив местному самоуправлению возможность проводить тендеры и находить подрядчиков на уборку маленьких дорожек в микрорайоне, которые находятся в зоне ответственности владельцев недвижимости или квартирных товариществ.

Сейчас каждый занимается решением этого вопроса сам по себе, и возникает эффект лоскутного одеяла.

Проблему можно было бы решить за счет фирмы, назначаемой городом по результатам тендера. Точно так же у нас сейчас организован вывоз мусора.

Все владельцы недвижимости и квартирных товариществ были бы обязаны заключать договоры с такой фирмой. Расходы легли бы на сами товарищества. Им и сейчас приходится платить за уборку, в противном случае это превращается в экономию на здоровье людей.

Предлагаемая нами система будет более справедливой, поскольку устранит проблему лоскутного одеяла, и станет более дешевой, потому что отдельно заказанная уборка 50 метров дорожки обойдется товариществу дороже, чем если бы этот участок убирала фирма, отвечающая за весь микрорайон. Таким образом, город сам все организует и вместе с товариществами будет оплачивать.

Второй вариант решения проблемы – пусть государство освободит владельцев недвижимости от обязанности убирать дорожки и даст местному самоуправлению деньги на выполнение этой функции. Если бы город сейчас перенял на себя функции товариществ по уборке снега, это обошлось бы бюджету в 25 миллионов евро. Сумма внушительна, поскольку уборка больше половины пешеходных дорожек Таллинна лежит на плечах квартирных товариществ и владельцев недвижимости.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver
Студия Postimees: снегопад снова стал неожиданностью? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • С первым же снегом возникло много критики в отношении уборки дорог. Снегопад опять стал неожиданностью для коммунальщиков?
  • Почему нет эффективных системных решений?
  • Какие выводы сделаны? Будет ли увеличено количество снегоуборочной техники на дорогах?
  • Есть ли у города дополнительные ресурсы?
  • Техника появляется на дорогах в часы пик и стопорит движение. Есть ли у этой проблемы решение?
  • Экономия на уборке скажется на качестве?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver 

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