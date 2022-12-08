Кулламяэ играл мало, но его клуб все равно победил

Кулламяэ, который обычно получает 20 минут игрового времени, в этот раз пробыл на площадке только семь. Причиной, вероятно, стали быстро допущенные четыре личные ошибки. Кулламяэ записал себе 4 очка, 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват.