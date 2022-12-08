«Литкабелис», домашний клуб входящего в состав сборной Эстонии Кристиана Кулламяэ, успешно продолжает сезон, обыграв в серии Еврокубка «Брешию» со счетом 79:70.
Кулламяэ играл мало, но его клуб все равно победил
Кулламяэ играл мало, но его клуб все равно победил
Кулламяэ, который обычно получает 20 минут игрового времени, в этот раз пробыл на площадке только семь. Причиной, вероятно, стали быстро допущенные четыре личные ошибки. Кулламяэ записал себе 4 очка, 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват.
«Литкабелис» играл ровно, стоит отметить игру Джамела Морриса, набравшего 13 очков. Си Джей Массинбург и Амедео Делла Валле набрали 14 очков за «Брешию». Литовский клуб, выигравший в четвертый раз, расположился на третьем месте в группе А.
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