Победа обернулась катастрофой

«Мне кажется, что лыжные гонки движутся в совершенно неправильном направлении. Это, прямо скажем, катастрофа. За это отвечает FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим. ред.)», — сказал Бьерндален шведской национальной телекомпании SVT во время просмотра этапа МК в Лиллехаммере.

Позже, в разговоре со шведской газетой Expressen, он добавил:

«Я не вижу, чтобы FIS вносила в отрасль такой же вклад, как IBU (Международный союз биатлонистов – прим. ред.). Я надеюсь, что они начнут двигаться в этом направлении, чтобы поддерживать спортсменов из большего количества стран. IBU и биатлон находятся там, где они сегодня, не случайно. IBU поддерживал более слабые страны на протяжении многих лет и продолжает делать это сегодня. Самая большая проблема лыжных гонок — отсутствие конкуренции. Все больше и больше стран нуждаются в возможностях инвестировать и привлекать новых спортсменов».