Нарвский «Транс» покинуло шестеро футболистов

Клуб покинули:

Владимир Приемов — 34 матча в этом сезоне, 7 голов, 3 ассиста.

Евгений Демидов — 27 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

Эдуард Головлев — 15 матчей и 2 гола в этом сезоне (всего за «Нарва Транс» за 4 года сыграл 106 матчей и забил 54 гола, 11 ассистов).

Мартин Кяос — 28 матчей и 4 ассиста в этом сезоне (всего за 3 года 79 матчей и 9 ассистов, а также вызов в сборную Эстонии).

Райво Саар — 19 матчей, 1 гол и 1 ассист в этом сезоне (всего за 3 года 42 матча, 1 гол, 1 ассист).