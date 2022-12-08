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Нарвский «Транс» покинуло шестеро футболистов

rus.postimees.ee
Нарвский «Транс» покинуло шестеро футболистов
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На пятки занимающему в лиге мастеров шестое место "Narva Trans" наступает тартуская "Tammeka". Последняя игра между ними в этом году состоится 30 октября в Тарту. Иллюстративное фото.
На пятки занимающему в лиге мастеров шестое место "Narva Trans" наступает тартуская "Tammeka". Последняя игра между ними в этом году состоится 30 октября в Тарту. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Как сообщает клуб, в межсезонье из команды ушли шестеро футболистов.

Клуб покинули:

Владимир Приемов — 34 матча в этом сезоне, 7 голов, 3 ассиста.

Евгений Демидов — 27 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

Эдуард Головлев — 15 матчей и 2 гола в этом сезоне (всего за «Нарва Транс» за 4 года сыграл 106 матчей и забил 54 гола, 11 ассистов).

Мартин Кяос — 28 матчей и 4 ассиста в этом сезоне (всего за 3 года 79 матчей и 9 ассистов, а также вызов в сборную Эстонии).

Райво Саар — 19 матчей, 1 гол и 1 ассист в этом сезоне (всего за 3 года 42 матча, 1 гол, 1 ассист).

Максим Павлов — воспитанник «Нарва Транс», 6 матчей в этом сезоне, из них 4 «сухих» (всего за 3 года 25 матчей , из них 12 «сухих»).

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