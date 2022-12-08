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Кошка прервала пресс-конференцию сборной Бразилии

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rus.postimees.ee
Кошка прервала пресс-конференцию сборной Бразилии
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Винисиус Жуниор и кошка, запрыгнувшая на стол в ходе пресс-конференции.
Винисиус Жуниор и кошка, запрыгнувшая на стол в ходе пресс-конференции. Фото: Andre Penner

В момент, когда форвард «Реала» Винисиус Жуниор и отвечал на вопросы журналистов, на стол запрыгнула кошка.

После этого к ней подошел сотрудник пресс-службы сборной Бразилии, грубо взял за шкирку и выкинул со стола, сообщает Globo

Присутствующие на пресс-конференции возмутились таким поступком, но кошку возвращать на стол все же не стали.

Сборной Бразилии 9 декабря предстоит матч 1/4 финала против команды Хорватии.

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