Школы пустуют из-за гриппа: в некоторых классах на занятиях нет и половины учеников

Вирус гриппа, который в этом году дал о себе знать относительно рано, добрался до всех школ Тарту, в некоторых классах отсутствует более половины учеников. Заболевание, характеризующееся высокой температурой и сильной головной болью, в течение нескольких лет не было широко распространено из-за коронавирусных мер, но теперь оно резко вернулось, пишет Tartu Postimees.