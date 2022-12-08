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Школы пустуют из-за гриппа: в некоторых классах на занятиях нет и половины учеников

Вейки Ояперв
, журналист
Школы пустуют из-за гриппа: в некоторых классах на занятиях нет и половины учеников
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Учитель рисования Школы Кивилинна Анника Соометс носит маску, чтобы снизить риск заболевания вирусами как среди детей, так и среди педагогов.
Учитель рисования Школы Кивилинна Анника Соометс носит маску, чтобы снизить риск заболевания вирусами как среди детей, так и среди педагогов. Фото: Kristjan Teedema

Вирус гриппа, который в этом году дал о себе знать относительно рано, добрался до всех школ Тарту, в некоторых классах отсутствует более половины учеников. Заболевание, характеризующееся высокой температурой и сильной головной болью, в течение нескольких лет не было широко распространено из-за коронавирусных мер, но теперь оно резко вернулось, пишет Tartu Postimees.

И хотя невозможно назвать точное число зараженных гриппом, можно все-таки предположить, что случаев заболевания во всей Южной Эстонии очень много. «В последнее время в Департамент здоровья часто обращались, чтобы сообщить о возможных вспышках и инфекциях в лагерях, школах или детских садах», – сказала руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт.

Случаев много

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