Вирус гриппа, который в этом году дал о себе знать относительно рано, добрался до всех школ Тарту, в некоторых классах отсутствует более половины учеников. Заболевание, характеризующееся высокой температурой и сильной головной болью, в течение нескольких лет не было широко распространено из-за коронавирусных мер, но теперь оно резко вернулось, пишет Tartu Postimees.
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Школы пустуют из-за гриппа: в некоторых классах на занятиях нет и половины учеников
Школы пустуют из-за гриппа: в некоторых классах на занятиях нет и половины учеников
И хотя невозможно назвать точное число зараженных гриппом, можно все-таки предположить, что случаев заболевания во всей Южной Эстонии очень много. «В последнее время в Департамент здоровья часто обращались, чтобы сообщить о возможных вспышках и инфекциях в лагерях, школах или детских садах», – сказала руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт.