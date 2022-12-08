Отель «Твиттер». Илон Маск превратил офис соцсети в гостиницу для сотрудников – и сам в ней иногда живет

В ноябре Маск отправил сотрудникам компании электронное письмо, в котором заявил, что те «должны проявить себя как крайне ярые сотрудники», чтобы добиться успеха. Он также сказал, что персонал обязан «очень интенсивно работать по много часов». «Только исключительно хорошая работа позволит получить проходной балл», – написал при этом Маск.

На одной из полученных нами фотографий изображена комната с двухспальной кроватью, рядом с которой лежат домашние тапочки, в помещении также установлен платяной шкаф.

В числе прочего Би-би-си получила снимки офисных диванов, которые используются в качестве кроватей. В одной из комнат для совещаний появился будильник, а на застеленной кровати видна чья-то фотография.

Платяной шкаф в офисе Twitter Фото: BBC

«Это похоже на гостиничный номер», – говорит один из бывших сотрудников Twitter. Этот человек добавил, что и сам Маск часто спит в офисе компании.

Ранее Маск опубликовал пост в «Твиттере», в котором пообещал спать и работать в офисе до тех пор, «пока организация не начнет нормально работать». Позже, впрочем, этот твит был удален.