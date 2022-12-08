Omniva объявила о резком повышении цен на доставку газет и журналов

По сообщению Omniva, причиной повышения цен стало увеличение расходов на доставку периодики на дом, а также то, что люди стали меньше заказывать журналов и газет, то есть со следующего года цена доставки периодики увеличится как минимум на 22%. И это при условии, что объем доставок на дом изданий СМИ не упадет более чем на пять процентов. Если объемы упадут еще больше, то, как заявляет Omniva, рост цен продолжится.