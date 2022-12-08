В следующем году Omniva повысит плату за доставку на дом изданий СМИ как минимум на четверть, и представители медиадомов пока не знают, как на это реагировать, передает ERR.
Omniva объявила о резком повышении цен на доставку газет и журналов
По сообщению Omniva, причиной повышения цен стало увеличение расходов на доставку периодики на дом, а также то, что люди стали меньше заказывать журналов и газет, то есть со следующего года цена доставки периодики увеличится как минимум на 22%. И это при условии, что объем доставок на дом изданий СМИ не упадет более чем на пять процентов. Если объемы упадут еще больше, то, как заявляет Omniva, рост цен продолжится.
Председатель правления AS Õhtuleht Kirjastus Эрик Хейнсаар сказал ERR, что такое большое повышение цен стало неожиданностью, и сейчас компания ищет возможности, чтобы справиться с ситуацией.
Председатель правления Ekspress Meedia Арго Виркебау считает, что государство должно больше поддерживать сеть доставки почты, так как это помогло бы смягчить рост цен.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что идет процесс формирования бюджета, и сейчас не самое подходящее время для обнародования цифр, но, по его словам, большого снижения числа подписчиков на бумажную газету не предвидится, скорее можно прогнозировать сохранение тенденции последних лет.