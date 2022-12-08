Галерея: в Таллинне торжественно открыли две новые улицы

«Квартал Вольта является одним из самых крупных проектов в Пыхья-Таллинне и, несмотря на трудный год, его активное строительство продвигается по плану. Только что был завершен первый дом новой очереди по адресу Уус-Вольта, 9, и объект уже передан владельцам, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — Работая над кварталом Вольта, мы чувствуем большую ответственность за достойное сочетание старой и новой архитектуры, а также симбиоз зданий и парковых зон».

Бывшее промышленное здание с более чем 120-летней историей, построенное из известняка, теперь носит название Volta Gallery Lofts. В здании длиной 172 метра расположились жилые и коммерческие помещения.

Фото: Каупо Кальда.

Жемчужиной рядного дома являются роскошные трехэтажные апартаменты с двориками и уникальные офисные помещения. Эксклюзивность дому придают потолки высотой 6,4 метра, отреставрированные старинные арочные окна и приватные дворики. Одна из двух частей заводского здания останется полностью открытой, там будут построены внутренние дворы с озеленением. Кроме того, в задней части сохранят известняковую стену с арками.

Развитие крупного жилого квартала потребовало создания новой обширной инфраструктуры. В квартале проложены и на днях официально открыты две новые улицы: Уус-Вольта и Моотори.

В общей сложности было проложено более 1,5 км сети ливневой канализации, которая охватывает улицы Пеэтри, Тёэстузе и Вольта, а также трубопровод для дождевой воды внутри квартала.