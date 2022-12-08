Галерея: в Таллинне торжественно открыли две новые улицы

Исторический квартал Вольта - один из крупнейших жилых проектов в Пыхья-Таллинне: в текущем и в следующем году там будут сданы 173 квартиры и более 2200 м² коммерческих площадей. В квартале также появятся масштабная подземная парковка и нейтральная к операторам сеть связи.
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«Квартал Вольта является одним из самых крупных проектов в Пыхья-Таллинне и, несмотря на трудный год, его активное строительство продвигается по плану. Только что был завершен первый дом новой очереди по адресу Уус-Вольта, 9, и объект уже передан владельцам, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — Работая над кварталом Вольта, мы чувствуем большую ответственность за достойное сочетание старой и новой архитектуры, а также симбиоз зданий и парковых зон».
Бывшее промышленное здание с более чем 120-летней историей, построенное из известняка, теперь носит название Volta Gallery Lofts. В здании длиной 172 метра расположились жилые и коммерческие помещения.
Жемчужиной рядного дома являются роскошные трехэтажные апартаменты с двориками и уникальные офисные помещения. Эксклюзивность дому придают потолки высотой 6,4 метра, отреставрированные старинные арочные окна и приватные дворики. Одна из двух частей заводского здания останется полностью открытой, там будут построены внутренние дворы с озеленением. Кроме того, в задней части сохранят известняковую стену с арками.
Развитие крупного жилого квартала потребовало создания новой обширной инфраструктуры. В квартале проложены и на днях официально открыты две новые улицы: Уус-Вольта и Моотори.
В общей сложности было проложено более 1,5 км сети ливневой канализации, которая охватывает улицы Пеэтри, Тёэстузе и Вольта, а также трубопровод для дождевой воды внутри квартала.
«В отличие от Каламая, где в большинстве домов газовое или печное отопление, в квартале Вольта появилась новая система централизованного теплоснабжения. На крышах новых домов установлены солнечные батареи. В сотрудничестве с Enefit мы построили внутриквартальную нейтральную к операторам сеть связи, которая на сегодняшний день уникальна в своем роде. Кроме того, мы с Enefit планируем новое решение для зарядки электромобилей, которым можно будет управлять через приложение», — сказал Роберт Лауд.
Все шесть новых зданий под названием Volta Residentsid достигли максимальной высоты, владельцам начнут вручать ключи от квартир с начала следующего года. Все дома имеют класс энергопотребления А. Архитектурное решение Volta Residentsid создано сотрудниками бюро KoKo, которые среди прочего были вдохновлены легендарной вафельницей Volta. Архитектура новостроек соответствует историческому промышленному кварталу, современная минималистская форма которого сочетается с вневременным кирпичным фасадом.
Объемы застройки в квартале Вольта
- всего 29 зданий, в том числе 2 уже построенных
- 755 квартир
- более 1360 парковочных мест, плюс парковка для велосипедов
- детский сад и парковая зона площадью 15 000 м2
В домах Volta Residentsid строят как 1-4 комнатные квартиры, так и двухэтажные лофты и эксклюзивные пентхаусы с видом на море и Старый город.
Средняя цена за квадратный метр этих квартир составляет около 4600 евро. Здания расположены внутри квартала вдоль улиц Уус-Вольта и Моотори.
В будущем в середине квартала появится парковая зона с высоким озеленением, которая будет находиться вдали от улиц и обеспечит жителям уединение и покой прямо во дворе. В парке планируется построить игровые площадки для разных возрастных групп, установить столы для настольного тенниса, открыть площадку для игры в петанк, зоны для тренировок и выгула для домашних животных, а также открыть детский сад.
За развитие квартала отвечает команда лучших исполнителей с многолетним опытом. Архитектуру зданий создают представители известных архитектурных бюро KOKO, Apex и ARS.
Улучшением планировок помещений занимается дизайнер интерьеров Аэт Пиель, а генеральным подрядчиком выступает компания Metropoli Ehitus, имеющая опыт строительства масштабных проектов и высотных зданий. Финансирование на текущие этапы строительства выделяют крупнейшие местные банки Эстонии LHV Pank, Coop Pank и Bigbank.
Факты о квартале Вольта
- детальная планировка охватывает 11,25 га
- объем застройки 142 000 м²
- жилая площадь 90 000 м² и коммерческая площадь 52 000 м²
- подземный паркинг на 230 мест
- помещения для хранения велосипедов с площадкой для загрузки
- новостройки с классом энергопотребления А