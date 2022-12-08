Андрей Кузичкин ⟩ Нацификация культуры в России и ответственность русской культуры в Эстонии

Вот это и есть «ползучая» или «гибридная нацификация». Российское общество незаметно, но все быстрее и быстрее погружается в болото мракобесия. Ликующих – немного, но протестующих – еще меньше, а большинство – просто равнодушны и принимают происходящее как неизбежность. В детских садах учат собирать автоматы. В школах вяжут носки для российских мобилизованных. На предприятиях собирают деньги на солдатское обмундирование. В театрах отменяют спектакли по пьесам драматургов, выступивших против войны. Популярные шоу на телевидении, обсуждавшие еще недавно мужские измены, теперь приглашают экстрасенсов, предсказывающих скорый крах Украины. Госдума России только что приняла поправки к закону об «иноагентах». Теперь их книги будут продавать упакованными в черную пленку, а в библиотеках отправят в закрытые фонды. Так реализуется концепция замглавы администрации президента Сергея Кириенко, заявившего, что война за сохранение России должна стать народной.