Олег Гроссь: чем меньше помогают предпринимателям, тем лучше

Гросс сказал, что он разделяет точку зрения министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана относительного того, что в целом компаниям не следует помогать так сильно, как на это надеются. «Чем меньше помогают, тем лучше», – сказал Гроссь, а также добавил, что к помощи со стороны государства могут привыкнуть, поэтому в длительной перспективе подобные способы поддержки не решат всех проблем.