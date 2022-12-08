Предприниматель Олег Гроссь считает, что, по большому счету, государство должно как можно меньше помогать предприятиям, пишет Äripäev.
Олег Гроссь: чем меньше помогают предпринимателям, тем лучше
Олег Гроссь: чем меньше помогают предпринимателям, тем лучше
«Если слабые компании не справляются, нужно выбрать другую сферу деятельности», – считает Гроссь.
Гросс сказал, что он разделяет точку зрения министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана относительного того, что в целом компаниям не следует помогать так сильно, как на это надеются. «Чем меньше помогают, тем лучше», – сказал Гроссь, а также добавил, что к помощи со стороны государства могут привыкнуть, поэтому в длительной перспективе подобные способы поддержки не решат всех проблем.
В то же время, предприниматель отметил, что есть и исключения, когда государственная поддержка необходима.
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