Эксперт: самую большую выгоду от закрытия «Дождя» получит Кремль

В публикации в Twitter он выразил мнение, что ситуация, которая сложилась с «Дождем», - это успешно реализованная операция рефлексивного контроля со стороны России.

В интервью программе TV3 «900 секунд» Сартс объяснил, что рефлексивный контроль – это метод, разработанный КГБ во времена Советского Союза: как, понимая чьи-то поведенческие привычки, послать правильный сигнал, который вынудит получателя сигнала действовать предсказуемым образом, выгодным отправителю сигнала. Его можно использовать, например, чтобы настроить людей друг против друга.

По мнению Сартса, в команду телеканала «Дождь» мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и Служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски.

Сартс пояснил, что теперь сторонники Кремля получили аргумент для распространения посыла о том, что СМИ на Западе тоже не могут быть свободными, потому что они подавляются.

В то же время, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметил: лишь один факт того, что люди находятся в оппозиции к президенту России Владимиру Путину, еще не делает их прозападно настроенными.

Как сообщалось, во вторник Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы «Дождь», которая до сих пор работала в Латвии.