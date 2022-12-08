Департамент предупреждает: при смене пакета электроэнергии будьте особенно внимательны!

В последние недели большое внимание было обращено на снижение продавцами электроэнергии цен на долговременные срочные пакеты. Оливер Гайлан, руководитель отдела связи TTJA, отмечает, что если человек по какой-либо причине захочет расторгнуть такой договор раньше, это может повлечь за собой крупный штраф: «При досрочном расторжении договора на электроэнергию продавцы энергии могут не видеть различий для применения штрафных санкций, даже если договор на электроэнергию расторгается по причине продажи недвижимости или при завершении действия договора аренды. План по смене места жительства может прийти весьма неожиданно, а плата за досрочное расторжение может быть довольно высокой».