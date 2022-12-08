Украинские беженцы в Эстонии смогут ходатайствовать о продлении временной защиты по интернету.

По словам комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марины Пылдма, временная защита – это годовой вид на жительство, который дает гражданам Украины и членам их семей те же права, что и жителям Эстонии.

«Поскольку война в Украине продолжается, люди, получившие временную защиту, могут продлить свой вид на жительство. Для продления необходимо подать ходатайство в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны asylum.politsei.ee за один-три месяца до окончания срока действия вида на жительство. Раньше, чем за три месяца до окончания срока действия вида на жительство, ходатайство подать нельзя», – сказала Пылдма.

При подаче ходатайства о продлении необходимо указать свой личный код и данные карты вида на жительство. Также в ходатайстве необходимо отметить свое зарегистрированное место жительства в Эстонии. В некоторых случаях сотрудники, рассматривающие ходатайства, могут попросить дополнительные данные или попросить явиться в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, для этого с этими ходатайствующими свяжутся индивидуально.

«Продление вида на жительство в рамках временной защиты является для граждан Украины бесплатным. При подаче ходатайства необходимо отметить, в каком бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны вы желаете получить свою новую карту вида на жительство. Если после подачи ходатайства вы захотите изменить место выдачи документа, то за это надо будет заплатить», – добавила Пылдма.

По состоянию на 4 декабря о временной защите ходатайствовало в общей сложности 40 814 человек. С 10 декабря в течение первого месяца возможность ходатайствовать о продлении вида на жительства в рамках временной защиты появится у 17 142 человек.