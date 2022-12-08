Лучшими спортсменами Таллинна в этом году названы Келли Сильдару и Янек Ыйглане

Мэр Михаил Кылварт напомнил, что Таллинн награждает лучших спортсменов и команды с 1994 года. «И сегодняшние лауреаты, и все, кто был отмечен этой наградой за последние 26 лет, привозили домой высокие титулы с Олимпийских игр и чемпионатов мира. Удача наших спортсменов на крупных соревнованиях поддерживает эстонский спорт и выделяет Таллинн на карте мира. Ваши успехи повлияли и на то, что Таллинн получил титул Спортивной столицы Европы-2025, - сказал Кылварт. – Позвольте выразить вам благодарность и пожелать сильной мотивации и воли, чтобы быть заразительным примером для молодежи в стремлении к воплощению настоящей большой мечты».