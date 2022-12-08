Свершилось: клиентам банка SEB стала доступна долгожданная услуга

SEB был единственным крупным эстонским банком, у которого не было поддержки Google Pay. Клиенты LHV и Swedbank уже более двух лет имели возможность оплачивать покупки с помощью Google Pay.

«Мы рады добавить один из самых популярных в мире цифровых кошельков к нашему ассортименту цифровых решений и предложить владельцам интеллектуальных устройств Android возможность использовать платежное решение Google Pay при совершении покупок», – сказал Айнар Леппянен, руководитель отдела розничных банковских услуг SEB.

Чтобы использовать Google Pay, клиентам SEB необходима банковская карта частного или бизнес-клиента SEB, а также телефон или смарт-устройство Android, подключенное к учетной записи Google с поддержкой NFC или платежей ближнего действия и возможностями Google Pay.

Карту можно привязать через приложения SEB или Google Wallet, следуя инструкциям на экране. После этого вы можете оставить свою банковскую карту и кошелек дома – платежное решение Google Pay принимается везде, где имеется возможность бесконтактных платежей, сообщили в SEB.

По заверению банка, решение для мгновенных платежей Google Pay является безопасным и надежным, а данные карты пользователя не сохраняются на устройстве. Они также не передаются торговцам при оплате. Цифровой кошелек Google Wallet защищен блокировкой экрана смарт-устройства.