Плюс 71 евро ⟩ Правительство Эстонии утвердило повышение минимальной зарплаты

«Я считаю важной нашу традицию по формированию минимальной зарплаты, когда стороны рынка труда договариваются между собой. Я благодарю социальных партнеров за достижение этого соглашения. Последовательное повышение минимальной зарплаты важно, чтобы улучшить положение малообеспеченных, – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Директива Европейского союза также дает нам рекомендации относительно справедливой минимальной зарплаты, что дает надежду на скорейшее повышение минималки и в Эстонии. Справедливая минимальная зарплата могла бы через два года составлять 900 евро, а затем 1000 и, наконец, 1200 евро. О скорейшем повышении мы можем договориться уже в следующем году».