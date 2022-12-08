На сегодняшнем заседании правительство утвердило минимальную заработную плату на 2023 год в размере 725 евро и минимальную почасовую оплату в размере 4,30 евро. Таким образом, минимальная зарплата повысится на 71 евро.
Плюс 71 евро ⟩ Правительство Эстонии утвердило повышение минимальной зарплаты
«Я считаю важной нашу традицию по формированию минимальной зарплаты, когда стороны рынка труда договариваются между собой. Я благодарю социальных партнеров за достижение этого соглашения. Последовательное повышение минимальной зарплаты важно, чтобы улучшить положение малообеспеченных, – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Директива Европейского союза также дает нам рекомендации относительно справедливой минимальной зарплаты, что дает надежду на скорейшее повышение минималки и в Эстонии. Справедливая минимальная зарплата могла бы через два года составлять 900 евро, а затем 1000 и, наконец, 1200 евро. О скорейшем повышении мы можем договориться уже в следующем году».
Ставка минимальной заработной платы основана на подписанном 29 сентября Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии коллективном договоре.
По данным Налогово-таможенного департамента, за восемь месяцев 2022 года на полную ставку работало 15 900 человек, которые получали минимальную заработную плату в размере 654 евро, что составляет 3,3% всех наемных работников. Кроме того, в один месяц в среднем 17 250 человек с полной ставкой получили зарплату в диапазоне от 655 до 724 евро, что составляет 3,5% работников. По данным Минфина, повышение минимальной ставки зарплаты на 71 евро принесет в государственный бюджет дополнительные налоговые поступления в размере 16 млн евро.