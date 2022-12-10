Рецензия ⟩ Дети на борту пиратского корабля, застрявшего между мирами живых и мертвых

Фильм, поставленный Ильмаром Раагом по сценарию Ливии Ульман и Андриса Фельдманиса, прекрасно сбалансирован. Приключения – захватывающие, юные герои Эрик (Херман Аванди) и Мария (Флорин Гуссак), попав на борт пиратского корабля, блуждают по его таинственным трюмам и каютам, то и дело оказываются на волосок от гибели, и у маленьких зрителей в эти миги должно замирать сердце от тревоги за ребят, но страх этот – не парализует, а лишь щекочет нервы. Пугающие публику эпизоды в фильме-сказке, фильме-приключении необходимы, но если авторы не удержат фантазию в узде, то невзначай доведут киношные ужасы до такого градуса, что детям после просмотра фильма будут сниться кошмары. Ильмар Рааг это знает и очень точно держит границу, переходить которую нельзя.

Родители Эрика (Элина Пяхклимяги и Хендрик Тоомпере-юниор) обнаруживают, что в унаследованном ими замке живет еще одна семья: бородатый мужчина (Жюль Вернер) с дочерью Марией, девочкой чуть старше Эрика. Новые владельцы требуют, чтобы невесть откуда взявшиеся жильцы выселились, мужчина нервничает, называет родителей Эрика буржуазными собственниками; конфликт между взрослыми приобретает идейный характер. Нервный мужчина (по профессии учитель) – явный социалист западноевропейской формации (т.е. социалист и демократ не по названию, а по сути и убеждениям); пропавшая без вести мать Марии, океанолог, которую похитили сомалийские пираты, вероятно, из того же страта, борец за экологию, чистоту морей. Родители Эрика – их прямая противоположность, они из нашего нового класса богачей, сформировавшегося в самые последние десятилетия; частная собственность (их личная!) священна, а то, что есть и другие святые понятия, например: любовь к ближнему, альтруизм, открытость, – им никто не успел сообщить, слишком быстро и бурно шло общественное развитие Они упиваются собственным благополучием, не зная и не желая знать, что на душе у маленького сына: ребенок одет, обут, сыт, у него есть все гаджеты, которыми интересуются в его возрасте – чего ж еще?! По реакции Эрика трудно судить, доволен он жизнью или нет – значит, у него каменное сердце. Что ж, тем лучше, с таким характером проще сделать карьеру. Между родителями и сыном выросла стена отчуждения, каждый погружен в свои дела, их отношения по-взрослому корректны, но сердечности в них нет. Родители этого не замечают, а Эрик не знает, что может быть иначе.