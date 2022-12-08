Зима для многих водителей наступает неожиданно. И этот год не стал исключением. Одни успевают адаптироваться к зимним дорожным условиям и изменить манеру вождения, другие, к сожалению, совершают серьезные ошибки.
Видео: столичный автомобилист нашел довольно дорогой способ очистить машину от снега
Центр надзора за дорожным движением решил напомнить водителям принципы безопасного вождения, сопроводив свою публикацию видео, которое наглядно показывает, как на надо ездить по заснеженным дорогам.
Главный герой ролика – водитель Toyota Land Cruiser – переоценил возможности тормозной системы своего автомобиля и врезался в ехавший перед ним автомобиль Honda. Таким необычным способом ему заодно удалось убрать скопившийся на крыше машины снег. Очевидно, что воспользоваться щеткой было бы гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденный бампер.
В полиции призывают выезжать заранее, а также хорошенько очистить машину от снега и льда, поскольку при ограниченном обзоре может остаться незамеченной потенциальная опасность. «Летящий с вашего автомобиля снег и лед представляют опасность для других участников движения», – подчеркивают стражи правопорядка, а также напоминают, что в зимних условиях следует избегать резких движений рулем, плавно разгоняться и тормозить, а также быть чрезвычайно осторожными при совершении перестроений.
Не менее важно сохранять оптимальную дистанцию. По словам дорожной полиции, в большинстве случаев незначительные ДТП происходят как раз из-за несоблюдения дистанции.
«Выбирайте скорость движения исходя из навыков вождения, дорожных условий и особенностей транспортного средства. Необязательно ехать с максимально разрешенной скоростью движения», – напомнили в полиции, а также призвали не использовать дороги общего пользования для демонстрации своих водительских навыков.