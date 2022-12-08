Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГРАФИК ⟩ Повсюду цены на продукты резко падают, а в Эстонии стремительно растут

Лийна Лакс
Повсюду цены на продукты резко падают, а в Эстонии стремительно растут
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
И производители, и владельцы магазинов обещают покупателям одно: дальнейшее повышение цен.
И производители, и владельцы магазинов обещают покупателям одно: дальнейшее повышение цен. Фото: Marko Saarm

В Эстонии рост цен в настоящее время возглавляет продовольственная корзина. Людям нравится оправдывать это ценами на энергоносители, но цены на мировом рынке показывают, что продукты питания должны бы дешеветь.

После начала войны в Украине цены на продовольственные фьючерсы (договор на поставку в будущем – ред.) резко выросли, но начиная с тех пор заметно пошли вниз. Некоторые группы продуктов стали даже дешевле, чем в начале года – например, цена пшеницы на мировом рынке в этом году упала на пять процентов, а цена на кофе – на 28 процентов.

Но такого падения цены в магазине вы не увидите, наоборот. В среду стали известны очередные данные о росте цен: по сравнению с прошлым годом жизнь в Эстонии стала дороже на 21,3 процента. Тем, чья зарплата на столько же увеличилась по сравнению с прошлым годом, возможно, не придется обращать так много внимания на повышение цен, а вот другим приходится трудно.

Ключевые слова
Наверх