В Эстонии рост цен в настоящее время возглавляет продовольственная корзина. Людям нравится оправдывать это ценами на энергоносители, но цены на мировом рынке показывают, что продукты питания должны бы дешеветь.
Для подписчиков
ГРАФИК ⟩ Повсюду цены на продукты резко падают, а в Эстонии стремительно растут
Повсюду цены на продукты резко падают, а в Эстонии стремительно растут
После начала войны в Украине цены на продовольственные фьючерсы (договор на поставку в будущем – ред.) резко выросли, но начиная с тех пор заметно пошли вниз. Некоторые группы продуктов стали даже дешевле, чем в начале года – например, цена пшеницы на мировом рынке в этом году упала на пять процентов, а цена на кофе – на 28 процентов.
Ключевые слова