Владимир Свет: «Дождь» мог бы перебраться в Эстонию

Российский телеканал «Дождь», который передает миллионам зрителей качественную информацию и аналитику в этом году сбежал из России в Латвию, но там нарушил действующие правила и лишился лицензии. Без лицензии страны-члена ЕС каналу нельзя вещать в кабельных сетях европейских операторов. Однако «Дождь» продолжает работу в YouTube и на других платформах.

Представители латвийских учреждений и политики утверждают, что «Дождь» – это угроза безопасности для страны. Выступавший недавно на организованной Postimees конференции главред «Дождя» Тихон Дзядко сказал, что все действующие в Европе свободные российские медиа – это союзники запада и хотят как можно скорейшего завершения войны России против Украины. «Наша цель – сделать так, чтобы агрессор потерпел поражение в войне», – сказал Дзядко.

Я не хочу сейчас уходить в дискуссию о решении латвийских властей. Ясно, что правила существуют для того чтобы их выполнять. Если правила нарушаются, то за этим следуют санкции, как и случилось в этой истории. В свободном государстве понятные механизмы работают так, как они описаны в законе. Человеческие ошибки редакции «Дождя» возможны, но журналисты должны отдавать себе отчет в последствиях своих поступков.