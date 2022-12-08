Оставшийся недавно в Латвии без лицензии оппозиционный российский телеканал «Дождь» мог бы перевести свою деятельность в Эстонию, считает вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Владимир Свет: «Дождь» мог бы перебраться в Эстонию
Российский телеканал «Дождь», который передает миллионам зрителей качественную информацию и аналитику в этом году сбежал из России в Латвию, но там нарушил действующие правила и лишился лицензии. Без лицензии страны-члена ЕС каналу нельзя вещать в кабельных сетях европейских операторов. Однако «Дождь» продолжает работу в YouTube и на других платформах.
Представители латвийских учреждений и политики утверждают, что «Дождь» – это угроза безопасности для страны. Выступавший недавно на организованной Postimees конференции главред «Дождя» Тихон Дзядко сказал, что все действующие в Европе свободные российские медиа – это союзники запада и хотят как можно скорейшего завершения войны России против Украины. «Наша цель – сделать так, чтобы агрессор потерпел поражение в войне», – сказал Дзядко.
Я не хочу сейчас уходить в дискуссию о решении латвийских властей. Ясно, что правила существуют для того чтобы их выполнять. Если правила нарушаются, то за этим следуют санкции, как и случилось в этой истории. В свободном государстве понятные механизмы работают так, как они описаны в законе. Человеческие ошибки редакции «Дождя» возможны, но журналисты должны отдавать себе отчет в последствиях своих поступков.
Влияние «Дождя» неоспоримо: несмотря на запреты канал смотрят прежде всего те россияне, которые хотят получать информацию, отличную от точки зрения Кремля, и не хотят смотреть государственные телеканалы. Речь идет о миллионах людей, которые по-прежнему живут в России. Также заметную долю аудитории «Дождя» составляет русскоязычная диаспора в различных странах. Сюда относятся как эмигрировавшие недавно, так и те, кто уже прожил десятилетия в Латвии, или, например, в Германии. Безусловно у канала есть своя аудитория и в Эстонии.
В опубликованном весной организацией «Репортеры без границ» индексе свободы прессы Эстония занимает 4-е место среди 180 стран. У нас есть отличная возможность доказать на деле, что мы можем активно поддерживать свободную журналистику, обладающую глобальным влиянием.
Эстонии пойдет на пользу, если «Дождь» переедет в Таллинн и продолжит свою важную работу из Эстонии. Переезд «Дождя» в Эстонию также позволил бы лучше донести наши позиции до русскоязычных людей по всему миру. Хотя сегодня спикеры приходят в прямой эфир скорее по Teams или Zoom, расположение студии в Таллинне все же позволило бы донести до большего количества людей голос работающих в Эстонии экспертов и лидеров мнений.
Географию не переделаешь и Россия останется нашим соседом, нравится это или нет. В ситуации, где отношения между государствами сейчас такие, какие они есть, мы могли бы помочь донести свободные медиа до миллионов русскоязычных людей и протянуть руку помощи паре десятков журналистов из России.