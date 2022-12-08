Добро пожаловать в сказку: в Нарве откроется рождественская деревня

В этом году в создании рождественской деревни участвуют несколько организаций – Нарвская городская управа, НКО Wildstream и Нарвский музей. Темой программы станут рождественские сказки скандинавских стран – Финляндии, Швеции, Дании и Эстонии. Каждый день в Северном дворе Нарвского замка будет посвящен сказке определенной страны. В течение дня можно будет стать частью сказочного действия и, например, приготовить целебный травяной чай с бабушкой Гензель и Гретель из сказки про «Снежную королеву» или сварить настоящую рождественскую кашу.

«Первоначальная идея заключается в том, чтобы создать не рождественскую ярмарку, а именно деревню. В рождественской деревне не будет традиционного рынка. Мы стремимся создать сказочную атмосферу и через традиции, песни, танцы и различные мастер-классы познакомить всех гостей мероприятия, как с эстонской культурой, так и культурой скандинавских стран», – сказал руководитель НКО Wildstream Артем Поляк.

В сказочный мир гости мероприятия окунутся уже перед воротами крепости. Территория замкового парка на время превратится в «Деревню света». Программа обещает быть разнообразной – от мастер-классов по изготовлению елочных игрушек прошлых лет до создания собственного пипаркоока. Для детей организаторы приготовили особенный сюрприз. На территории парка можно будет покататься на детской карусели, посмотреть скандинавские мультфильмы, побродить по елочному лабиринту или даже поиграть в детском уголке MiniFarm mängumaa.