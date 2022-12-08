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Ушел из жизни легендарный тренер по фехтованию Игорь Чикинев

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Ушел из жизни легендарный тренер по фехтованию Игорь Чикинев
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Игорь Чикинев.
Игорь Чикинев. Фото: Vehklemisliit

В четверг на 62-м году жизни скончался известнейший эстонский тренер по фехтованию Игорь Чикинев (26.06.1961-08.12.2022), сообщает Союз фехтования Эстонии.

Он тренировал таких звезд эстонского фехтования, как Николай Новоселов, Эрика Кирпу, Оксана Ермакова, Петер Ванки.

Как фехтовальщик Чикинев стал командным чемпионом Эстонии в 1981 году на шпаге и в 1984-1985 гг. - на рапирах. В 1984 году он выиграл личное серебро на рапирах.

Ученики Чикинева завоевали множество медалей, участвовали в Олимпийских играх, завоевывали множество наград на титульных соревнованиях.

Чикинев, который тренировал сборную Эстонии по шпаге в 2013-2018 и 2020-2021 годах, дал значительный импульс новому поколению эстонских фехтовальщиков, которые в этом году завоевали несколько подиумов на крупных международных соревнованиях (бронза чемпионата Европы U23, два серебра медали юниорских этапов КМ).

Он также тренировал сборные Швеции и Узбекистана.

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