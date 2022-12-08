В четверг на 62-м году жизни скончался известнейший эстонский тренер по фехтованию Игорь Чикинев (26.06.1961-08.12.2022), сообщает Союз фехтования Эстонии.
Ушел из жизни легендарный тренер по фехтованию Игорь Чикинев
Он тренировал таких звезд эстонского фехтования, как Николай Новоселов, Эрика Кирпу, Оксана Ермакова, Петер Ванки.
Как фехтовальщик Чикинев стал командным чемпионом Эстонии в 1981 году на шпаге и в 1984-1985 гг. - на рапирах. В 1984 году он выиграл личное серебро на рапирах.
Ученики Чикинева завоевали множество медалей, участвовали в Олимпийских играх, завоевывали множество наград на титульных соревнованиях.
Чикинев, который тренировал сборную Эстонии по шпаге в 2013-2018 и 2020-2021 годах, дал значительный импульс новому поколению эстонских фехтовальщиков, которые в этом году завоевали несколько подиумов на крупных международных соревнованиях (бронза чемпионата Европы U23, два серебра медали юниорских этапов КМ).
Он также тренировал сборные Швеции и Узбекистана.